В ФСО объяснили полёты военных вертолётов над Кремлём

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В ФСО объяснили полёты военных вертолётов над Кремлём

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Речь идёт о ежегодных плановых учениях, которые проводятся осенью, отметили сотрудники спецслужб.

Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолётов, вылетевших с территории Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

— Ничего необычного не происходило, проводились, как и всегда в последние годы, плановые осенние учения, — рассказали в ФСО.

Речь идёт об одном из этапов ежегодных учений, о которых всегда сообщают.

Напомним, в социальных сетях появились видео и фото с вертолётами над Кремлём. Ранее ФСО отказалась от комментариев по этому поводу.

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