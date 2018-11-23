Правила игры в футбол могут измениться в 2019 году

Среди предложений — возможность показывать красные и жёлтые карточки должностным лицам команд за неспортивное поведение.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предложил внести некоторые изменения в правила футбола. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В частности, предлагается, чтобы игроки, которых заменяют, покидали поле через ближайшую боковую или лицевую линию, а не только через боковую линию у центра поля, как сейчас. Также голкиперам предлагают разрешить оставлять на линии ворот только одну ногу во время исполнения пенальти, а не две, как сейчас.

Согласно предложениям, может быть введено новое наказание для официальных лиц команд — жёлтые или красные карточки за неспортивное поведение. Новые правила будут рассмотрены на совете IFAB, который пройдёт в марте 2019 года. Если изменения утвердят, они вступят в силу с июня.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Виталий Мутко собирается покинуть пост президента Российского футбольного союза.