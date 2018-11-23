Не менее 25 человек погибли в результате взрыва в Пакистане

Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Пострадавшие госпитализированы.

По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва у входа в религиозное училище в пакистанском городе Хангу на северо-западе страны. По данным Geo TV, около 35 человек пострадали.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе рыночной площади города. Все раненые направлены в больницы. Ближайшие к месту происшествия районы оцеплены. Обстоятельства уточняются.

Как ранее писал Лайф, сегодня также боевики напали на консульство Китая в Пакистане — в городе Карачи.