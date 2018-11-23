Не менее 25 человек погибли в результате взрыва в Пакистане

По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва у входа в религиозное училище в пакистанском городе Хангу на северо-западе страны. По данным Geo TV, около 35 человек пострадали.
Отмечается, что инцидент произошёл в районе рыночной площади города. Все раненые направлены в больницы. Ближайшие к месту происшествия районы оцеплены. Обстоятельства уточняются.
At least 25 martyred, dozens injured in Shia populated area of #Hangu in #Pakistanhttps://t.co/cOQbX1thCG pic.twitter.com/JHTfyyL8Sa— The Shia Post (@shiapost) 23 ноября 2018 г.
Как ранее писал Лайф, сегодня также боевики напали на консульство Китая в Пакистане — в городе Карачи.
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