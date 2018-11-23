Трактор с водителем провалился под лёд в Югре

Трактор вместе с 27-летним водителем ушёл под лёд утром 22 ноября во время расчистки снега на въезде в село Ямки в Югре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Мужчина на МТЗ 82 МК-1 выехал на ледовую переправу через реку Конду, проигнорировав стоявшие на берегу дорожный знак 3.1 "Въезд запрещён" и ограждение. Под весом тяжёлой техники лёд раскололся. Сейчас на реке проводятся поисковые работы.