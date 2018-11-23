Мечта фрилансера. Назван лучший город для работающих удалённо

В список самых пригодных мест для "цифровых кочевников" вошло 10 городов со всего мира.

Список лучших городов для тех, кто работает удалённо и путешествует, возглавил город Гаосюн в Тайване. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

Отмечается, что стоимость месячного проживания в Гаосюне составляет 956 долларов в месяц. В эту сумму входит оплата номера в недорогом отеле в центре города и трёхразовое питание.

Вторую строчку занял украинский город Львов, месяц жизни в котором обойдётся в 539 долларов. На третьем месте оказалась столица Непала, город Катманду, ежемесячные расходы в котором составляют 651 доллар.

Так, в топ-10 попали столица Вьетнама, город Ханой (859 долларов), Коломбо на Шри-Ланке, Чианграй в Таиланде, Далат во Вьетнаме, Бишкек в Кыргызстане и Керетаро в Мексике.

Список составляли на основе таких критериев, как скорость интернета, климат, безопасность, стоимость аренды жилья и дружелюбие местных жителей.

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