На Урале в аварии разбились студенты, которые ехали на похороны одноклассницы

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением на заснеженной трассе.

На Урале один человек погиб, трое пострадали после страшной аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом Лайфу сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как видно на снимках с места аварии, "скания" буквально раздавила "Ладу". По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением в сложных погодных условиях.

Трое пострадавших были отправлены в больницу Первоуральска. Трагическое происшествие вызвало заторы на дороге.

По словам Валерия Горелых, в "Ладе" ехали студенты. Они направлялись в родное село Ачит на похороны одноклассницы, которая ранее погибла в автомобильной аварии. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сегодня три человека погибли в результате ДТП в Краснодаре.