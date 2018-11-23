Нефть марки Brent обновила минимум февраля 2018 года

Подешевение сырья наблюдается на фоне опасений инвесторов относительно его переизбытка на мировом рынке.

Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года ощутимо снизились, обновив минимум февраля 2018 года. Согласно данным торгов на бирже ICE в Лондоне, чёрное золото подешевело на 1,04% — до 61,95$ за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 2,49% и составила 53,27$ за баррель. Основным негативным фактором, повлиявшим на падение цены топлива, является опасение инвесторов относительно переизбытка сырья на мировом рынке на фоне роста добычи и запасов в нефтедобывающих странах.

В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже уровня $62 за баррель 14 февраля 2018 года.