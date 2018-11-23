Свидетельства неизвестно чего. Захарова отреагировала на новые видео из Солсбери

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые видео из Солсбери, опубликованные Скотленд-Ярдом. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке", отметив, что утро в сердце Италии для неё стало не римским, а "солсберецким".
— Новые "свидетельства" неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и её российским зеркалом, шокируют, — заявила Захарова.
При этом представитель МИД выразила уверенность в том, что причина нового ажиотажа вокруг темы с якобы "отравителями Скрипалей" в том, что правительство Терезы Мэй пытается "примитивно" перебивать повестку Брексит и обсуждение отставки британского премьера.
— Слишком банально? Ну, как умеют, — подытожила Захарова.
Так, на записи с камер слежения якобы изображено, как Руслан Боширов и Александр Петров, которых Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, видно, как они прибывают в Солсбери и перемещаются по нему в воскресенье, 4 марта. Помимо того, британская полиция показала и фото флакона, где якобы было вещество для отравления.
Кроме того, Скотленд-Ярд обратился с просьбой ко всем, кто мог видеть со 2 по 4 марта либо Петрова и Боширова, либо коробку или флакон из-под поддельных духов, сообщить об этом в полицию.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени