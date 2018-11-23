"Хайли лайкли", "мундиаль" и не только. Названы слова 2018 года в России

По оценке филологов, одним из часто употребляемых словосочетаний стал "пенсионный возраст".

Прилагательное "пенсионный" и существительные "новичок" и "мундиаль" стали словами уходящего года в России по версии портала "Словари ХХI века". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главреда издания, кандидата филологических наук Алексея Михеева.

По его словам, одним из часто употребляемых словосочетаний стал "пенсионный возраст", а в юриспруденции даже появился новый термин — "предпенсионный возраст".

В лидерах оказалось ещё одно словосочетание — англоязычное highly likely ("крайне вероятно"), вошедшее в оборот после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Михеев отметил, что россияне стали употреблять "хайли лайкли" во время споров, говоря о бездоказательности обвинения.

Напомним, что словами 2017 года стали "реновация", "биткоин" и "хайп".