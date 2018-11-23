Депутат Рады призвал коллег "меньше бухать" и больше принимать законы

Народный депутат Верховной рады Юрий Левченко пожаловался на то, что перед принятием госбюджета его коллеги распивали спиртное. Об этом сообщает канал NewsOne.
— Первое, что чувствуешь, когда входишь в зал, это запах перегара. Здесь наливали и откровенно употребляли, —сказал Левченко.
Парламентарий призвал своих коллег начать должным образом принимать законы, "вместо того чтобы в этом сессионном зале бухать".
Напомним, Верховная рада приняла государственный бюджет Украины на 2019 год, дефицит которого составляет 2,3% ВВП.
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