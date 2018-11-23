Проблемы с подушками безопасности. Mazda отзывает в России более 62 тысяч авто

Дефект, о котором сообщили в Росстандарте, может привести к гибели водителя или пассажиров.

Mazda отзывает в России 62,3 тысячи своих машин. Под отзывную кампанию попали автомобили Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50. Речь идёт о машинах, которые были проданы с мая 2006-го по ноябрь 2014 года. Об этом информирует Росстандарт.

Ряд моделей отзывают из-за проблем с газогенератором передних подушек безопасности, это может привести к гибели пассажиров.

— Нарушение целостности/растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжёлому травмированию или гибели, — поясняется в ведомстве.

В итоге в машинах бесплатно для автовладельцев заменят газогенератор.