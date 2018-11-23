Смертоносное отчаяние. Водитель в Китае объяснил, почему протаранил школьников

После ареста подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, он находится в состоянии апатии.

Мужчина, сбивший толпу школьников на северо-востоке Китая, совершил ДТП из-за отчаяния после ссоры с женой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отдел пропаганды партийного комитета уезда Цзяньчан, где произошло происшествие.

Инцидент случился накануне около 12:00 по местному времени в городе Хулудао (17:00 мск) у ворот школы. Чёрный автомобиль марки Audi ехал по встречной полосе и на полной скорости въехал в толпу школьников в момент, когда они переходили дорогу.

В результате аварии скончалось пять человек, ещё 19 пострадали. Полиция арестовала водителя.

— Проведённая проверка управлением общественной безопасности показала, что 29-летний подозреваемый по фамилии Хань является безработным жителем уезда Цзяньчан. Из-за недавней ссоры с женой он впал в отчаяние, — сообщает полиция.

Проверка показала, что водитель не употреблял алкоголь или наркотики. После ареста подозреваемый находился в крайней степени апатии. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.