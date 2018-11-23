В российских школах могут появиться психологи для учителей

По мнению автора инициативы, это существенно снизит количество конфликтов между педагогами и учениками.

Должность штатного психолога для учителей предлагают ввести в школах России. С такой инициативой к министру просвещения Ольге Васильевой обратилась глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом активистка рассказала в интервью RT.

— В связи с высокой психологической нагрузкой учителей и участившимися случаями агрессивного поведения по отношению к школьникам прошу вас рассмотреть возможность <...> учреждения должности психолога для педагогического состава школ, — говорится в документе.

Согласно идее Волынец, специалисты должны будут проводить системное обучение учителей по работе с гиперактивными подопечными, детьми с дефицитом внимания, а также помогать педагогам решать проблемы в отношениях с учениками. По её мнению, время работы с психологом должно быть включено в рабочее расписание учителя. То есть он не будет обязан тратить своё личное время на посещение специалиста.

Волынец уверена, что присутствие штатного психолога позволит ослабить напряжённость и повысить благоприятные условия для работы учителей. По оценке активистки, нововведение существенно снизит количество конфликтов между педагогами и учениками, а также повысит успеваемость школьников.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором учительница физкультуры одной из школ Архангельской области отхлестала двух учеников скакалкой со словами "на то она и задница". Её отстранили от работы.