Приподнятые зебры призваны снизить смертность на дорогах, однако могут стать причиной пробок.

В России могут изменить пешеходные переходы. С предложением сделать их приподнятыми выступил Минтранс РФ. Как отмечает газета "Известия", рекомендация относится к нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

По данным Научного центра безопасности дорожного движения при МВД, за первые девять месяцев текущего года каждый третий наезд на пешеходов в нашей стране совершался на переходах. Эксперты считают, что приподнятые зебры заставят водителей заранее снижать скорость, что, соответственно, повысит безопасность на дорогах.

В то же время в крупных городах рельефные пешеходные переходы могут стать причиной пробок.

Отметим, нацпроект "Безопасные и качественные дороги" призван к 2024 году в три с половиной раза снизить смертность в ДТП.