"Не доставайся же ты никому!" Липчанин набросился на бывшую с ножом

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"Не доставайся же ты никому!" Липчанин набросился на бывшую с ножом

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Фото: СК РФ

Злоумышленника задержали, он признал свою вину и заявил, что хотел убить экс-сожительницу, "не оправдавшую его надежд".

В Липецке региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины, который хотел убить свою бывшую возлюбленную. Причём, как сообщает СК, сделать он это решил в магазине.

19 ноября утром мужчина пришёл к дому экс-сожительницы, где она уже проживала с новым возлюбленным. С собой он взял нож и осколок бутылки. Пара вышла в продуктовый магазин, а злоумышленник проследовал за ними и вскоре нанёс осколком бутылки 26-летней липчанке несколько ударов в шею. Потом внимание преступника отвлёк на себя её новый мужчина, он не дал убить потерпевшую.

Подозреваемый задержан, он не стал отрицать свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Виновник объяснил, что желал смерти бывшей сожительнице, поскольку она не оправдала его надежд. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Чувашии был заключён под стражу мужчина, подозреваемый в покушении на убийство несовершеннолетней. Его поймали на месте преступления.

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