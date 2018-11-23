"Не доставайся же ты никому!" Липчанин набросился на бывшую с ножом

Злоумышленника задержали, он признал свою вину и заявил, что хотел убить экс-сожительницу, "не оправдавшую его надежд".

В Липецке региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины, который хотел убить свою бывшую возлюбленную. Причём, как сообщает СК, сделать он это решил в магазине.

«Так не доставайся же ты никому!»



Как ни банально, но с этими словами из «Бесприданницы» Островского 43-летний житель Липецка набросился с ножом на свою бывшую возлюбленную. Однако её знакомый отвлек на себя нападавшего.



Подозреваемый задержан. Жизнь пострадавшей вне опасности pic.twitter.com/kMCQWBK8YF — Следственный комитет (@sledcom_rf) November 23, 2018

19 ноября утром мужчина пришёл к дому экс-сожительницы, где она уже проживала с новым возлюбленным. С собой он взял нож и осколок бутылки. Пара вышла в продуктовый магазин, а злоумышленник проследовал за ними и вскоре нанёс осколком бутылки 26-летней липчанке несколько ударов в шею. Потом внимание преступника отвлёк на себя её новый мужчина, он не дал убить потерпевшую.

Подозреваемый задержан, он не стал отрицать свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Виновник объяснил, что желал смерти бывшей сожительнице, поскольку она не оправдала его надежд. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Чувашии был заключён под стражу мужчина, подозреваемый в покушении на убийство несовершеннолетней. Его поймали на месте преступления.