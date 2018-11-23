Потрачено. В США задержали школьников, угнавших самолёт

В американском городе Дженсен штата Юта два подростка угнали небольшой самолёт. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Как отмечается, школьники в возрасте 14 и 15 лет подняли в воздух одномоторный самолёт Cessna, находившийся на частном аэродроме, и пролетели на нём 24 километра.
Угонщики успешно приземлились в аэропорту города Вернал, который также расположен в штате Юта, где их задержали полицейские и отправили в следственный изолятор.
В соцсетях инцидент сравнили с игрой Grand Theft Auto и сам факт задержания описали словом "потрачено", которое использовалось в пиратских копиях русифицированной версии игры.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в США мужчина пытался угнать самолёт, чтобы попасть на концерт.
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