Потрачено. В США задержали школьников, угнавших самолёт

Два подростка смогли успешно поднять воздушное судно в воздух и долететь до другого города.

В американском городе Дженсен штата Юта два подростка угнали небольшой самолёт. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как отмечается, школьники в возрасте 14 и 15 лет подняли в воздух одномоторный самолёт Cessna, находившийся на частном аэродроме, и пролетели на нём 24 километра.

Угонщики успешно приземлились в аэропорту города Вернал, который также расположен в штате Юта, где их задержали полицейские и отправили в следственный изолятор.

В соцсетях инцидент сравнили с игрой Grand Theft Auto и сам факт задержания описали словом "потрачено", которое использовалось в пиратских копиях русифицированной версии игры.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в США мужчина пытался угнать самолёт, чтобы попасть на концерт.