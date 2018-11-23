В МИД заявили, что Россия не изменит военную доктрину из-за выхода США из ДРСМД

Россия не будет менять военную доктрину из-за планов США выйти из Договора о РСМД. Как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, доктрина предусматривает два гипотетических сценария применения ядерного оружия нашей страной.

— Первое — это применение ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения против России. Второе — это агрессия против РФ с использованием обычных вооружений таких масштабов и такого размаха, когда под угрозу поставлено само существование нашего государства, — отмечает Рябков.

Он добавил, что сценарии гипотетические, поэтому никаких планов у России менять свою военную доктрину нет.

Рябков также пояснил, что Москва пока не получала от США официального уведомления о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.