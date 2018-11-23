Главный нарколог Минздрава рассказал, можно ли лечиться глинтвейном

В частности, Брюн не рекомендовал употреблять его вместе с другими алкогольными напитками.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн советует согреваться глинтвейном, но соблюдая ряд условий. Рекомендации врача приводит агентство "Москва".

Брюн напомнил, что глинтвейн сочетает в себе нарушение сразу двух рекомендаций медиков. Во-первых, алкоголь нельзя мешать со сладким, а во-вторых, нагревать. Последнее увеличивает всасываемость, что приводит к "алкогольному удару по голове". Но можно не исключать полностью этот напиток, если соблюдать правила.

— Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замёрзли, как лечебное средство, а не как алкогольный продукт — в большом количестве. В этом должна быть очень строгая мера, — пояснил собеседник агентства.

Брюн также не рекомендовал пить глинтвейн вместе с другими алкогольными напитками в связи с различной переносимостью алкоголя у разных людей.