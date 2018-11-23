Совфед одобрил поправки к бюджету России

Совет Федерации одобрил поправки к бюджету России на 2018 год, которые были приняты депутатами Госдумы. Документ предусматривает увеличение общего объёма бюджета до 18,947 трлн рублей.

Кроме того, поправки увеличивают статью расходов до 16,808 трлн рублей. Профицит бюджета составит два триллиона 138,7 миллиарда.

Сэкономленные 131,7 миллиарда рублей пойдут на перераспределение. Около 16,8 миллиарда рублей выделят на субсидии автопроизводителям. Ещё 4,13 миллиарда рублей пойдут на компенсацию организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения. Деньги также будут выделены АНО "Росгонки" на организацию "Формулы-1", часть средств направят в бюджет Иркутской области и т. д.