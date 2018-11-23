Неравный бой. На Ямале сняли, как рабочий борется с ветром при помощи отвёртки

На Ямале ветер может буквально сдувать идущего человека. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в социальных сетях. Работники в вахтовом посёлке Сабетта сняли, как их коллега пытается противостоять стихии.

Мужчина в течение минуты старается хоть немного продвинуться вперёд, однако его ветер всё время сдувает назад. Несильно помогает и отвёртка, которой вооружился борец со стихией. Он пытается уцепиться ею за лёд, но каждый раз приходится отступать.

Отмечается, что запись была создана 21 ноября, в день, когда на территории Ямала объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Ране Лайф рассказывал о случае в Британии, когда у преступника сдуло всё награбленное.