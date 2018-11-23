Видео с "алиби" по делу об изнасиловании дознавателя не удивило следователей СК

Ранее юрист, представлявший задержанных, заявил, что его подзащитные не присутствовали на месте преступления.

В следственных органах считают, что информация адвокатов о том, что у подозреваемых в групповом изнасиловании коллеги есть алиби, — это способ защиты от обвинений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

— Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений, — сообщили в СК.

По словам следователей, у них изначально были видеозаписи с камер видеонаблюдения, поскольку они их изъяли при первоначальных следственных действиях.

Ранее Лайф сообщал об аресте троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском отделении. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Следователи уже предъявили им обвинения.