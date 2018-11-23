Никаких данных. Песков ответил на заявления Лондона об объёме яда в Солсбери

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона так и не получила никаких официальных данных по поводу инцидента.

Москва не располагает данными относительно того, что произошло в Солсбери, поэтому информация о количестве отравляющего вещества, о котором сообщает британская полиция, России неизвестна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что российская сторона с самого начала предлагала сотрудничество Лондону, однако получила отказ.

— Нам не известно, какое количество там было, — сказал Песков, комментируя сообщения о том, что отравляющего вещества в Солсбери якобы хватило бы, чтобы отравить тысячи человек. — Безусловно, использование сильных отравляющих веществ в Европе — это опасный факт, который, безусловно, вызывает сильную обеспокоенность.

Напомним, ранее в Британии опубликовали новые видео с Александром Петровым и Русланом Бошировым в Солсбери, которых Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, Скотленд-Ярд показал фото флакона, где якобы был яд. Как ранее писал Лайф, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые данные свидетельствами неизвестно чего. Ранее она также заявляла, что Лондон никогда не предоставит фактов по делу Скрипалей.