В Кремле рассказали о встречах Путина с Медведчуком

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В Кремле рассказали о встречах Путина с Медведчуком

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 Фото © Pixabay 

При этом Песков затруднился ответить, является ли представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу связующим звеном между Путиным и Порошенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что лидер России Владимир Путин находится в контакте с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.

— Я не знаю точно, насколько часто, но такие встречи имеют место, контакты Путина с Медведчуком действительно имеют место. Мне неизвестно о детальной повестке дня этих встреч, — отметил представитель Кремля, но пояснил, что в частности они обсуждают вопрос обмена пленными.

Однако Песков затруднился ответить, является ли Медведчук связующим звеном между Путиным и Порошенко.

— Я не знаю, есть ли необходимость в таком связующем звене, — подытожил представитель Кремля.

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