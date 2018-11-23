Новые условия распространяются на депозиты с минимальной суммой в 30 тысяч рублей.

Банк ВТБ повысил ставки по вкладам по всей базовой линейке для своих действующих клиентов. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, рост составил от 0,2 до 0,8 процентного пункта.

В массовой рознице ставки увеличились на 0,6 процентного пункта, в сегменте "Привилегия" — на 0,8, а по промовкладу "Максимум" — на 0,2 п. п. В банке пояснили, что минимальная сумма вклада должна составлять 30 тысяч рублей.

Кроме того, для клиентов, которые уже оформили депозит в ВТБ и хотят разместить дополнительные средства на счетах банка, доступен новый вклад "Лояльный" со ставкой 7,5%.