Сутки за трое. Спасли котёнка, день просидевшего в мороз на дереве — видео

Гроза скворечников забрался на высоту пятого этажа, а вот безопасный путь обратно найти не смог.

В городе Кимры в Тверской области работникам электроэнергетической компании пришлось провести спасательную операцию. С помощью спецтехники им пришлось снимать с дерева котёнка. Всё это местные жители сняли на видео.

Рыжий экстремал забрался на 12-метровую высоту к скворечнику, а слезть не смог. Котёнок сутки просидел на морозе и ветре и уже едва мяукал. Неравнодушные жители пытались помочь коту, один местный житель даже полез сам на дерево, но чуть не упал.

Когда приехали энергетики, кот решил скрыться от них по дереву и даже предпринял попытку спрятаться под скворечником. Когда его всё же сняли, он сбежал, отказавшись от миски молока.

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