10 из 10! Рейтинг киосков с шаурмой появится в Москве

Чтобы всё было честно, создатели примут во внимание как отзывы компетентных экспертов, так и оценки рядовых потребителей.

Активисты проекта "Безопасная столица" проанонсировали создание рейтинга киосков с шаурмой. Предполагается, что он будет основан на результатах экспертных проверок и интегрирован в мобильное приложение типа "Шаурма патруль" (а есть и такое!), где отмечены точки продажи этого популярного фастфуда в Москве.

— Мы разместим результаты проверок у нас на сайте, а также в социальных сетях, а возможно, ещё и попробуем связаться с координаторами приложений и эти данные им передадим, — приводит агентство городских новостей "Москва" слова координатора проекта Антона Акишина.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора не нашли ни одной безопасной шаурмы на территории столицы. Проверка показала, что образцы не отвечали требованиям законодательства по микробиологическим показателям, в том числе в продуктах нашли патогенный золотистый стафилококк (54% точек продажи) и бактерии группы кишечной палочки.

Впрочем, страшилки о шаурме пугают далеко не всех. Депутат Виталий Милонов даже предложил продавать её в здании Государственной думы. Кроме того, он предлагал начать кормить российских солдат шаурмой. По его мнению, стритфуд поможет солдатам быть сильнее.