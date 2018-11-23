СК завёл уголовное дело на учительницу, избившую учеников скакалкой

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СК завёл уголовное дело на учительницу, избившую учеников скакалкой

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Следователи провели судебно-медицинские экспертизы, а также проверку после инцидента.

В Архангельской области завели уголовное дело в отношении учительницы в Северодвинске, которая избила учеников скакалкой во время урока. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— Проведены судебно-медицинские экспертизы. Изъято орудие преступления — скакалка, — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором учительница физкультуры одной из школ Северодвинска отхлестала двух учеников скакалкой со словами "На то она и задница". СК начал проверку.

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