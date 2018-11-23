Солиста Rammstein заподозрили в измене Светлане Лободе с немецким стилистом

Мира Эль Исса опубликовала совместное фото со знаменитостью и намекнула, что у них роман.

Стилист из Германии Мира Эль Исса разместила на своей странице фото с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Она также намекнула, что "это может быть любовь".

Правда, имела ли Исса в виду отношения, — остаётся под вопросом. Для самого же солиста фотографироваться с девушками — не редкость. Да и сам снимок не выходит за грани приличного. Поклонников смутил комментарий стилиста к нему.

— Это, должно быть, любовь, получилось 6:30 с постели, — подписала она фото.

Ранее настойчиво обсуждались слухи, что отцом недавно рождённого Светланой Лободой ребёнка является Тилль Линдеманн. Кроме того, у исполнителей якобы роман.

Напомним, в конце октября Светлана Лобода перенесла операцию на почках. Папарацци удалось запечатлеть, как Линдеманн, бросив съёмки нового клипа, срочно приехал в Москву забирать её из Боткинской больницы. Через некоторое время поклонники заставали пару во время свиданий в Берлине.