Цена нефти Brent упала ниже $61 за баррель впервые с ноября 2017 года

Стоимость январских фьючерсов на североморское сырьё составляет 60,45$ за баррель.

Цены на нефть продолжают снижение на фоне опасений инвесторов относительно переизбытка сырья на мировом рынке. Стоимость чёрного золота марки Brent упала ниже $61 за баррель впервые с 3 ноября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:39 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снизилась на 3,45% — до 60,45$ за баррель. Также на 5,22% подешевело сырьё марки WTI — до 51,81$ за баррель.