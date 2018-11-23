Щенок-живописец стал "блохером" и покорил Сеть своими картинами

Щенку породы бигль Харпо из Петербурга всего 11 месяцев, но он уже стал настоящей звездой соцсетей, и не только благодаря своей мимимишности, но и таланту. Этот талант в нём открыла хозяйка — Анастасия Лапшина, с помощью которой Харпо даже стал "собачим блохером" — именно так написано у него в профиле в "Инстаграме".
По признанию самой девушки, хобби Харпо началось примерно месяц назад с обычных занятий, причём первый навык, который она тренировала у питомца, была концентрация. Хозяйка, будучи архитектором-реставратором, "предложила" собаке порисовать — в доме всегда были мольберты и планшеты.
— Когда я ставлю мольберт, он бежит и садится, — рассказала Анастасия, отметив, что для Харпо его увлечение стало чем-то наподобие игры, после которой обязательно последует поощрение. — Ему нравится получать внимание, ему нравятся ласка, угощение.
По словам Анастасии, способности Харпо — это не столько художество, сколько отличная тренировка для мозга, ведь в этот момент питомец выполняет две команды.
Благодаря своим незаурядным способностям щенок стал моделью и вместе с хозяйкой принимает участие в благотворительности.
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