Щенок-живописец стал "блохером" и покорил Сеть своими картинами

Сейчас на страницу бигля подписано более двух тысяч человек, а ещё он стал настоящей моделью.

Щенку породы бигль Харпо из Петербурга всего 11 месяцев, но он уже стал настоящей звездой соцсетей, и не только благодаря своей мимимишности, но и таланту. Этот талант в нём открыла хозяйка — Анастасия Лапшина, с помощью которой Харпо даже стал "собачим блохером" — именно так написано у него в профиле в "Инстаграме".

По признанию самой девушки, хобби Харпо началось примерно месяц назад с обычных занятий, причём первый навык, который она тренировала у питомца, была концентрация. Хозяйка, будучи архитектором-реставратором, "предложила" собаке порисовать — в доме всегда были мольберты и планшеты.

— Когда я ставлю мольберт, он бежит и садится, — рассказала Анастасия, отметив, что для Харпо его увлечение стало чем-то наподобие игры, после которой обязательно последует поощрение. — Ему нравится получать внимание, ему нравятся ласка, угощение.

По словам Анастасии, способности Харпо — это не столько художество, сколько отличная тренировка для мозга, ведь в этот момент питомец выполняет две команды.

Благодаря своим незаурядным способностям щенок стал моделью и вместе с хозяйкой принимает участие в благотворительности.