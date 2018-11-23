Меж двух столиц. Названы самые популярные кроссоверы в Москве и Петербурге

Оказалось, что лидером обоих мегаполисов признан Hyundai Creta (цена — от 904 900 рублей).

Аналитики агентства "Автостат" провели исследование рынка новых кроссоверов и внедорожников в Москве и Санкт-Петербурге и по итогам октября 2018 года определили самые популярные модели.

Оказалось, что в российской столице предпочтение отдают модели Hyundai Creta (686 проданных автомобилей). Серебро рейтинга — у Renault Kaptur (629 автомобилей), а замыкает тройку Volkswagen Tiguan (544 автомобиля).

В Северной столице расклады следующие: автолюбители Санкт-Петербурга, как и москвичи, больше всего предпочитают Hyundai Creta (410 машин) и Renault Kaptur (283 машины). А вот на третьей строчке оказалась другая модель — Mitsubishi Outlander (266 проданных машин).

А ранее эксперты определили самые популярные внедорожники на дорогах Москвы. Лидером рейтинга оказался полноприводный внедорожник Nissan X-Trail: таких машин в российской столице насчитывается почти 50 тысяч экземпляров.