Кремль не стал комментировать сообщения о новых эпизодах в деле подрядчиков ФСО

Дмитрий Песков призвал обращаться за подробностями в соответствующие правоохранительные органы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментирования сообщений СМИ по поводу новых эпизодов в деле подрядчиков Федеральной службы охраны и Минкультуры. Речь идёт о расследовании фактов растраты при возведении в том числе резиденции президента.

— С самой публикацией я ещё не ознакомился. Я могу только сказать, что, действительно, были задержания, были осуждённые по этому вопросу, — сказал Песков.

Он добавил, что "больше ему нечего сказать" и призвал обращаться в правоохранительные органы. Отреагировав на слова "дача Путина" в вопросе, Песков подчеркнул, что это "государственная дача, у Путина нет дачи".

Ранее РБК сообщало, что руководители компании "Балтстрой" и связанные с ними бизнесмены расхищали деньги из госбюджета, выделенные на возведение и реставрацию объектов госорганов с 2007 года. Среди этих объектов названа в том резиденция президента РФ Бочаров Ручей.