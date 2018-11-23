США предупредили о риске повторения инцидента с Ил-20 в Сирии из-за С-300

Поставка российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Сирии увеличивает вероятность повторения ошибки, которая привела к крушению самолёта Ил-20. Об этом заявил РИА "Новости" специальный представитель госсекретаря США по САР Джеймс Джеффри.
— Вспомните произошедшую трагедию, когда в результате ошибки, совершённой сирийскими военными, был сбит российский самолёт и, если я не ошибаюсь, 15 человек погибли. Поставки С-300 приведут к тому, что у сирийских военных будет ещё больше возможностей совершать подобные ошибки в будущем, — считает он.
В связи с возможной угрозой, Джеффри призвал Россию "проявлять максимальную осторожность".
Напомним, 17 сентября вечером при возвращении на авиабазу Хмеймим пропала связь с российским Ил-20 с 15 военными на борту. В Минобороны РФ заявили, что израильские лётчики подставили его под удар сирийских средств ПВО, в результате чего самолёт был сбит ракетой комплекса С-200. Россия расценила действия Израиля как враждебные.
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