Хаски выразил готовность оплатить ремонт машины, которую он превратил в сцену

Представители рэпера пока не связывалась с владелицей авто, чтобы это не расценили как давление на свидетеля.

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) готов извиниться перед владелицей машины в Краснодаре, на крышу которой залез, чтобы спеть свою песню. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна, представляющего интересы Хаски.

— Сейчас идёт проверка по заявлению владелицы автомобиля, на крыше которого артист и исполнил свою песню "Ай", — сказал Аванесян.

Он отметил, что уже вышел на сотрудников полиции, которые ведут проверку материалов, и сказал им, что артист готов извиниться и возместить ущерб после оценки. По словам адвоката, певец думал, что это машина фаната.

— Но я всё-таки надеюсь, что мы договоримся, — сказал Аванесян. Хотя напрямую с заявительницей пока никто не связывался, поскольку это может быть расценено, как давление на свидетеля.

Сейчас Хаски находится в усть-лабинском спецприёмнике. У него есть мобильный телефон, которым он может пользоваться в определённые часы. Напомним, полицейские Краснодара задержали рэпера Хаски незадолго до начала его концерта.