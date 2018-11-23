Поймали Хобота и Солому. В Подмосковье пресекли сходку воров в законе — видео

В подмосковном Домодедове пресекли сходку воров в законе. Операция состоялась при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Гром". В частности, им удалось задержать двух криминальных авторитетов — Солому и Хобота. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

— При личном досмотре у Соломы было обнаружено и изъято вещество коричневого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — гашишем, общей массой более 30 граммов, — пояснили в ведомстве.

Из-за найденного гашиша Соломе грозит 15 лет тюрьмы. Пока его заключили под стражу. В отношении него завели уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".