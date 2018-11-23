Можно, но не всем. Нарколог оценил идею "лечиться" глинтвейном

По словам медика, в некоторых случаях употребление небольшого количества алкоголя бывает культурно обусловлено.

Глинтвейн действительно можно употреблять на холоде в умеренных дозах, но есть категории людей, которым этот напиток, как и любой другой алкоголь, запрещён при любых обстоятельствах. Об этом Лайфу заявил Михаил Михайлов — заместитель директора Московского научно-практического центра наркологии.

— Есть люди, которые страдают заболеваниями зависимости — алкоголики. Таким людям употреблять алкогольную продукцию нельзя вообще никак, ни в каких количествах, ни в маленьких, ни в больших. Потому что у них изменены обменные процессы и как только алкоголик получает минимальную дозу, допустим рюмку алкогольного напитка, у него запускается патологическая реакция и возникает рецидив заболевания. У него начинается запой или псевдозапой, — объяснил врач.

Михайлов отметил, что для здорового человека употребление глинтвейна в умеренных дозах не представляет никакой опасности, а в некоторых случаях культурно обусловлено. Как пояснил нарколог, в частности, на свадьбах и похоронах употребление алкоголя не только позволено, но даже является обязательным. По его словам, бокал шампанского или рюмка водки в некоторых случаях не возбраняется.

— Когда главный нарколог говорит здравые, разумные вещи по поводу того, что глинтвейн можно употреблять на холоде в определённых обстоятельствах, в умеренных дозах, я думаю, ничего плохого тут нет, — резюмировал Михайлов.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, когда можно прибегать к "помощи" глинтвейна на морозе.