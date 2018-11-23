"Не галстук, а бантик!" Голикова отшутилась на вопрос о неформальном дресс-коде

Заседание Госсовета, которое сегодня проведёт в Ялте президент Владимир Путин, впервые пройдёт в обновлённом формате. Он подразумевает неформальный диалог главы государства с главами регионов в присутствии курирующих вице-премьеров, руководителей ведомств и министерств.

Неформальная обстановка читается даже на уровне дресс-кода: участники заседания сегодня без галстуков. А вот у вице-премьера Татьяны Голиковой журналисты Лайфа заметили этот деловой аксессуар. Правда, она тут же парировала: "Это не галстук, это бантик!".

На уточняющий вопрос Лайфа, удобнее ли в таком формате общаться с президентом, члены Госсовета одобрительно закивали.

— Так удобнее во всех отношениях — заверили в зале.

— И ничего не давит, — подчеркнула Голикова, отыгрывая шутку о галстуке.