Семь круглых столов. Заседание Госсовета проходит в Крыму в новом формате

Участников разделили и сгруппировали по направлениям, за которые они отвечают в своей работе.

Сегодня в Ялте президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета в новом формате. Участники встречи заняли места за семью круглыми столами.

Как сообщает РИА "Новости", каждый стол отвечает за своё направление. Так, в "Системных вопросах" представлены первый замглавы правительства Антон Силуанов, первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, помощники президента РФ Андрей Белоусов и Игорь Левитин.

А, к примеру, за столом с подгруппой "Жильё и городская среда" места предназначены для вице-премьера Виталия Мутко, главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова, глав Белгородской, Магаданской, Самарской областей, а также Севастополя.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин также проведёт совещание с кабмином и Администрацией Президента.