GTA по-украински. Под Полтавой угнали кукурузник

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GTA по-украински. Под Полтавой угнали кукурузник

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Фото: ©РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Помимо самолёта злоумышленники похитили запасной двигатель и навесное оборудование.

В Полтавской области Украины неизвестные злоумышленники украли самолёт Ан-2, также известный в народе как кукурузник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

Преступники также похитили запасной двигатель к самолёту, хоть и неисправный, а также шесть комплектов навесного оборудования. Всё это находилось на территории бывшего аэродрома в селе Божковском.

Ранее Лайф рассказывал про случай в Приморье, где местный житель пойдёт под суд за другой необычный угон — похищение коня.

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