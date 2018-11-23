GTA по-украински. Под Полтавой угнали кукурузник

Помимо самолёта злоумышленники похитили запасной двигатель и навесное оборудование.

В Полтавской области Украины неизвестные злоумышленники украли самолёт Ан-2, также известный в народе как кукурузник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

Преступники также похитили запасной двигатель к самолёту, хоть и неисправный, а также шесть комплектов навесного оборудования. Всё это находилось на территории бывшего аэродрома в селе Божковском.

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