Путин — министрам и губернаторам: Россиянам нужны конкретные результаты!

Лидер страны призвал добиться прорыва в таких сферах, как медицина, образование и социальная инфраструктура.

Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Госсовета по реализации майского указа. Мероприятие он начал со словами, что россиянам нужны конкретные результаты выполнения его поручений.

— Дело не в указе, не в национальных проектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению необходимых для страны показателей. Дело в результатах работы. Нам нужны конкретные результаты! — заявил глава государства.

Лидер страны призвал добиться прорыва по таким важным направлениям, как здравоохранение, образование и социальная инфраструктура.

Напомним, Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" после инаугурации 7 мая 2018 года.