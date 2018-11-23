Путин — министрам и губернаторам: Россиянам нужны конкретные результаты!

Читайте также

Путин — министрам и губернаторам: Россиянам нужны конкретные результаты!

51

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Лидер страны призвал добиться прорыва в таких сферах, как медицина, образование и социальная инфраструктура.

Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание президиума Госсовета по реализации майского указа. Мероприятие он начал со словами, что россиянам нужны конкретные результаты выполнения его поручений.

— Дело не в указе, не в национальных проектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению необходимых для страны показателей. Дело в результатах работы. Нам нужны конкретные результаты! — заявил глава государства.

Лидер страны призвал добиться прорыва по таким важным направлениям, как здравоохранение, образование и социальная инфраструктура.

Напомним, Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" после инаугурации 7 мая 2018 года.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×