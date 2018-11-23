Путин призвал чиновников называть реальные зарплаты и пенсии в России

Показатели заработных плат и пенсий не должны быть усреднёнными в отчётах, это должны быть реальные деньги. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с министрами и губернаторами на расширенном заседании президиума Госсовета по реализации майского указа.

Напомним, российский лидер подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" после инаугурации 7 мая текущего года. Как ранее писал Лайф, открывая заседание, Путин подчеркнул, что россиянам нужны конкретные результаты.