Совфед утвердил законопроекты о налогах для самозанятых

Документы предусматривают особый режим, который позволит гражданам легализовать свою работу, выплачивая 4% от дохода.

Совет Федерации сегодня на заседании одобрил пакет законопроектов, которые предусматривают введение налогов для самозанятых граждан.

— Принятие закона должно способствовать выведению из тени самозанятых граждан, легализации их деятельности, своевременному исполнению обязанностей налогоплательщика и упорядочению налоговых поступлений, — заключили в Комитете верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам.

Напомним, предлагается ввести налог для самозанятых в тестовом режиме уже с 1 января 2019 года. Им могут воспользоваться россияне, которые зарабатывают только своим трудом, но не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Ещё одно условие — доход до 2,4 млн рублей в год.

Законопроекты предусматривают налог для самозанятых в 4% от дохода при работе с гражданами и в 6% — при работе с юридическими лицами.

Напомним, Госдума приняла этот пакет законов 16 ноября. Теперь документы поступят на подпись к президенту.