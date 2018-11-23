Путин перед президиумом Госсовета осмотрел курортный комплекс "Мрия"

Глава государства посетил находящиеся на его территории детский парк "Гринвуд" и японский сад.

Президент России Владимир Путин перед началом заседания президиума Госсовета в Ялте проехался по территории курортного комплекса "Мрия" на электрокаре. В экскурсии его сопровождал глава Сбербанка Герман Греф, который давал необходимые пояснения.

Глава государства посетил находящиеся на территории комплекса детский парк "Гринвуд" и японский сад, где его встретил архитектор ландшафтного дизайна Широ Накане.

Ранее Лайф писал, что сегодняшнее заседание Государственного совета проходит в новом формате. Президент РФ Владимир Путин и остальные участники встречи заняли места за семью круглыми столами.