Путин перед президиумом Госсовета осмотрел курортный комплекс "Мрия"

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Путин перед президиумом Госсовета осмотрел курортный комплекс "Мрия"

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Фото: © Facebook/ Mriya Resort & Spa Yalta

Глава государства посетил находящиеся на его территории детский парк "Гринвуд" и японский сад.

Президент России Владимир Путин перед началом заседания президиума Госсовета в Ялте проехался по территории курортного комплекса "Мрия" на электрокаре. В экскурсии его сопровождал глава Сбербанка Герман Греф, который давал необходимые пояснения.

Глава государства посетил находящиеся на территории комплекса детский парк "Гринвуд" и японский сад, где его встретил архитектор ландшафтного дизайна Широ Накане.

Ранее Лайф писал, что сегодняшнее заседание Государственного совета проходит в новом формате. Президент РФ Владимир Путин и остальные участники встречи заняли места за семью круглыми столами.

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