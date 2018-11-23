Захарова предположила, что Украина вскоре запретит "Азбуку в картинках"

Таким образом она отреагировала на решение киевских властей ввести эмбарго на распространение энциклопедий и справочников российского "происхождения".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение украинских властей запретить на своей территории пять российских книг. Под запретом, в частности, оказались, энциклопедии и справочник, которые, по мнению Киева, носят "пропагандистский характер".

Захарова в шутку предположила, какие издания могут попасть под запрет следом за "Книгой о вкусной и веганской пище" и путеводителями по Гоа и Барселоне.

— Огонь, а не новости. Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает? Что следующее? "Азбука в картинках" или либретто "Лебединого озера"? — пошутила она на своей странице в Facebook.

Отметим, что книги российского "происхождения" на Украине запрещают регулярно. Обсуждался даже вопрос введения санкций против издателей "антиукраинской литературы".