Россияне наторговали в соцсетях и мессенджерах на сотни миллиардов рублей

Самые популярные площадки, где происходят продажи: "ВКонтакте", Instagram и "Одноклассники". Также активно торговля идёт на Avito и "Юле".

Продажи товаров через российские соцсети, мессенджеры и онлайн-доски достигли с марта 2017-го по март 2018 года 591 млрд рублей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Кассы" и агентства Data Insight.

За это время на всех площадках состоялось около 394 млн сделок. Средний чек составил 1,5 тысячи рублей. Самые популярные в продаже — одежда и обувь. Их продали на 100 млрд рублей. Аналитики уже посчитали, что оборот этого рынка сопоставим с объёмами классического онлайн-ретейла в стране.

Основные продажи происходят на онлайн-досках объявлений, Avito и "Юле". На втором месте по популярности канала продаж — соцсети. Здесь лидируют "ВКонтакте", Instagram и "Одноклассники". На третьем — сайты так называемой шеринг-экономики. За определённую плату они предоставляют доступ к товару, услуге, недвижимости. К ним относятся такие сайты, как YouDo, Profi и другие. Через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber проходит около 6% социальной онлайн-коммерции.

Всего же в социальной коммерции в России участвуют 39 млн покупателей и 22 млн продавцов — компаний и частных лиц. Почти половина продавцов продают бывшие в употреблении вещи.

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