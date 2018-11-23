Под Калининградом девушка на внедорожнике протаранила табун лошадей

Женщина в последний момент попыталась затормозить, но столкновения избежать не удалось.

В Калининградской области женщина на джипе въехала в табун лошадей. Двое животных погибли, женщина-водитель не пострадала. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД РФ по Калининградской области.

— Водитель автомобиля Land Rover, 29-летняя женщина, увидела при свете фар переходивший дорогу табун лошадей, 10–12 животных, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл на 42-м километре трассы Калининград — Мамоново. Женщина попыталась затормозить, но ей не удалось избежать столкновения. Отмечается, что сама женщина-водитель не пострадала.

Лайф рассказывал о том, что в Башкирии конокрады угнали табун лошадей, который позже нашли на Урале.