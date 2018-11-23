Минпросвещения поддержало идею ввести в школах должность психолога для учителей

Предложение направлено на снижение количества конфликтов между педагогами и учениками.

Минпросвещения РФ поддерживает идею главы Национального родительского комитета Ирины Волынец ввести в российских школах должность штатного психолога для учителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве подчеркнули, что разделяют подходы, направленные на развитие психологических служб в системе образования, и ведут обширную работу в этом направлении. За последние два года Минпросвещения утвердило ряд стратегически важных документов, в числе которых —концепция развития психологической службы в системе образования в РФ до 2025 года.

Также был введён профессиональный стандарт "Педагог-психолог" (психолог в сфере образования).

Должность штатного психолога для школьных учителей предложила ввести председатель Национального родительского комитета Ирины Волынец. По её мнению, наличие такого специалиста существенно снизит количество конфликтов между педагогами и учениками.