Совфед одобрил закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2019–2021 годы. Согласно проекту, доходы ПФР в следующем году составят 8,6 трлн рублей, в 2020-м — 8,9 трлн, а в 2021-м — 9,2 трлн рублей.

Дефицит бюджета ПФР в 2019 году составит 23 млрд рублей, в 2020-м — 21,9 млрд, а в 2021-м — 33,8 млрд.

Документ также предусматривает поступление трансфертов из федерального бюджета в размере 3,3 трлн рублей для выплаты пенсий, пособий и т. д. в 2019 году.