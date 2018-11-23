Совфед одобрил федеральный бюджет до 2021 года

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Совфед одобрил федеральный бюджет до 2021 года

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Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

ВВП на три года прогнозируется в объёме 110,732 триллиона и 118,409 триллиона рублей.

Совет Федерации одобрил трёхлетний федеральный бюджет России на 2019–2021 годы. Документ предусматривает сокращение профицита с 1,8% ВВП до 0,8%. Так, в 2019 году доходы бюджета превысят расходы на 1,932 триллиона рублей, и в последующие за ним два года ожидается рост как доходов, так и расходов.

ВВП на эти годы прогнозируется в объёме 110,732 триллиона и 118,409 триллиона рублей, инфляция — не выше 3,8% и 4%. Что касается дополнительных нефтегазовых доходов, то они пойдут в Фонд национального благосостояния.

Помимо того, предусмотрены бюджетные инвестиции на докапитализацию банков и компаний.

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