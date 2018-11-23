Полиция нашла исчезнувшего актёра из "Улицы разбитых фонарей"

Оказалось, после работы Олег Куртанидзе просто взял билет на поезд и отправился в другой город.

Полиция отследила маршрут пропавшего актёра из сериала "Улицы разбитых фонарей" и режиссёра Тольяттинского молодёжного драмтеатра Олега Куртанидзе. Об этом сообщает портал 63.ru.

С помощью биллинга по номеру телефона удалось узнать, что Куртанидзе после работы купил билет на поезд. Он отправился из Тольятти в Новосибирск.

— То, что он жив, это понятно. Его пробили по биллингу. Он ушёл с работы, взял билеты на поезд и уехал в Новосибирск. Мы очень надеемся, что он вернётся, — рассказал директор Тольяттинского молодёжного драматического театра Владимир Коренной.

Полиция прекратила поиски, так как человек нашёлся, добавил руководитель театра. Напомним, 15 ноября актёр вышел из здания театра и пропал без вести.